"Bir Düş Gördüm"e bir ödül de Tayland'dan

AA

Bir trafik kazası sonrasında hafıza kaybı yaşayan küçük Tarık'ın rüyalarını ve düşlerini anlatan film, Tayland'daki festivalden en iyi sinematografi ödülünü aldı.

Daha önce de İskandinav Uluslararası Film Festivali'nden 2 ödül kazanan ve 44. Sao Paolo Film Festivali'nde halen yarışmakta olan film, festival yolculuğuna ABD, İran ve Bangladeş'te devam edecek.

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen film, gelecek aylarda Gilak Uluslararası Film Festivali, Los Angeles Asya Filmleri Festivali ve Dakka Uluslararası Film Festivali'nde yarışacak.

Uluslararası ismi "In My Dream" olan filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstleniyor.

2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivalinde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

- Filmin konusu

Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."