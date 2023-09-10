Haberler Magazin Bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı! Hadise’nin yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı!

Bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı! Hadise'nin yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Türkiye'nin sevilen pop sanatçılarından biri olan ve başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında bir erkekle sarmaş dolaş pozunu yayınlamıştı! Hadise'nin yanındaki gizemli kişinin kim olduğu ortaya çıktı! Habertürk Giriş: 10.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:08 facebook

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Sahnesinde tercih ettiği kombinleri, dansları, özel hayatıyla sık sık ilgi odağı olmayı başaran Hadise, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yayınladığı pozuyla kafaları karıştırmıştı. O fotoğrafta olan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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Hadise'nin "Kalamam senden sonra buralarda" notuyla yayınladığı son paylaşımında arkası dönük bir erkekle sarıldığı görüldü. Bu poz sonrası sevenleri: "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.