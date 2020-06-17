Bir evde patlama meydana geldi - SİVAS

AA

Alınan bilgiye göre, Yiğitler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde patlama meydana geldi.Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri kol, kaş ve saçlarında yanık oluşan H.E'yi (38) hastaneye kaldırdı.Evde inceleme yapan polisler, çok sayıda kullanıma hazır ve hazır hale getirilmeyi bekleyen, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen kimyasal malzemeler ele geçirdi.Evde bulunan R.K. (48) de polis ekiplerince gözaltına alındı.Kimyasal malzemelerin düğün salonlarına karpit ve volkan diye isimlendirilen, renkli sis ve kıvılcım yayan malzemelerin hazırlanmasında kullanıldığı, patlamanın bunlar nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.