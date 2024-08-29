Bir garip yol yardımı: Yolda kalan aracı ayaklarıyla itti Elazığ'da bir kişi, yolda kalan aracını kurtarmak için ilginç bir yöntem seçti. Pikap ile araç arasına geçen kişi, aracı iterek götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 29.08.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:12 facebook

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