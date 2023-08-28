Bir gecede dünyanın ilk ve tek katrilyoneri olan Chris Reynolds'ın ilginç hikayesi

Bir gecede dünyanın ilk ve tek katrilyoneri olan Chris Reynolds'ın ilginç hikayesi

2013 yılında Chris Reynolds, PayPal hesabını kontrol etti. Hesabında görmeyi beklediği şey sadece birkaç yüz dolardı ancak hesapta 92 katrilyon dolarlık bir miktar olduğunu gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Bu şaşırtıcı miktar, kavrayabileceğinin çok ötesindeydi.

2 Şurada Paylaş!









Pensilvanya'da yaşayan Reynolds, başlangıçta bunun teknik bir aksaklık olduğunu düşündü ancak bir an için, en azından kağıt üzerinde, dünyanın en zengin insanı olduğunu fark ettiğinde şaşkınlığı hızla heyecana dönüştü.

“Astronomik” zenginliğinin ekran görüntüsünü almaktan kendini alamadı ve bunu sosyal medya platformlarında paylaştı.