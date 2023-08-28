Bir gecede dünyanın ilk ve tek katrilyoneri olan Chris Reynolds'ın ilginç hikâyesi
Chris Reynolds, banka hesabını kontrol ederken 92 katrilyon dolarlık bir bakiyesi olduğunu görünce çok şaşırdı. Bir anda dünyanın ilk ve tek katrilyoneri olan Raynolds'ın zenginliği, banka hesabında meydana gelen teknik aksaklık düzeltilince sona erdi.
2013 yılında Chris Reynolds, PayPal hesabını kontrol etti. Hesabında görmeyi beklediği şey sadece birkaç yüz dolardı ancak hesapta 92 katrilyon dolarlık bir miktar olduğunu gördüğünde büyük bir şok yaşadı. Bu şaşırtıcı miktar, kavrayabileceğinin çok ötesindeydi.
Pensilvanya'da yaşayan Reynolds, başlangıçta bunun teknik bir aksaklık olduğunu düşündü ancak bir an için, en azından kağıt üzerinde, dünyanın en zengin insanı olduğunu fark ettiğinde şaşkınlığı hızla heyecana dönüştü.
“Astronomik” zenginliğinin ekran görüntüsünü almaktan kendini alamadı ve bunu sosyal medya platformlarında paylaştı.
Haber hızla yayıldı ve katrilyoner olduğu iddia edilen Chris Reynolds'un hikâyesi internette yayıldı. Büyük haber kaynakları, internet forumları ve sosyal medya platformları, kısa süreliğine katrilyon dolarlık bir servete sahip olan adam hakkındaki tartışmalarla doluydu.
Dünya bir katrilyonerin şaşırtıcı haberi karşısında hayrete düşerken, PayPal durumu açıklığa kavuşturmak için hemen müdahale etti. Bu gerçekten de teknik bir aksaklıktı; sistemdeki bir hata, astronomik rakamın Chris Reynolds'un hesabında görünmesine neden olmuştu. Gerçekte, hesap bakiyesi yalnızca birkaç dolardı; bu, bildirilen devasa servetten çok uzaktı.
Sistemdeki hata düzeltilince Raynolds, günlük hayatına döndü ancak bu ilginç olay, bir süre daha basının ilgisini çekmeyi başardı; her şey normale dönmeden önce Raynolds, şöhretin ve başına gelen ilginç deneyimin tadını çıkardı.
Kaynak: History Of Yesterday