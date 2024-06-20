Bir gecelik kaçamak kabusa döndü
İstanbul Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti. Daha sonra yaşananlar ise filmleri bile aratmadı.
Avcılar'da bir eğlence mekanına giden U.B., burada Gülşen isminde genç bir kızla tanıştı. Birlikte eğlenen çift ardından mekandan çıkarak Küçükçekmece'deki bir otele gitti.
Aracını otelin önüne park eden U.B. ardından kızla beraber içeriye girdi. Çift içeride bir süre vakit geçirdikten sonra U.B. duş almak için banyoya girdi. O esnada harekete geçen kız, U.B.'nin cebinden aracının kontak anahtarını alarak camdan aşağıya attı.
OTELDE DUŞ ALIRKEN ÇALDILAR
Anahtarı yerden alan kızın suç ortakları, ardından U.B.‘nin aracını çalarak kaçtı. Bir süre sonra otelden çıkan U.B. aracını göremeyince cebinde kontak anahtarının olmadığını fark etti.
Durumdan şüphelenen U.B., polis ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada kız, U.B.'nin yanından ayrılarak uzaklaştı.
Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte hareket eden genç, bu kişilerle Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.
Genç, kafeteryada şahıslarla buluştuğu esnada Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği polisleri içeriye baskın düzenledi.
ARACIN BENZİNİ BİTİNCE BULUŞMAYA METROBÜSLE GELMİŞLER
Baskın sonucu kızla birlikte 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin çaldığı otomobili ise yakıtı bitmesi nedeniyle Şişli'de terk edilmiş halde bıraktıkları ve metrobüs ile buluşma adresine geldikleri ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından muhafaza altına alınan araç ise emniyet otoparkına çekildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyette ifadeleri alınan Gülşen Ö. (28), M.A.A. (17), Sezgin D. (19) ve İshak A.'nın (22) adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler "gasp" ve "oto hırsızlığı" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.