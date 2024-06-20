Bir gecelik kaçamak kabusa döndü

Polis ekipleriyle irtibatta olan U.B.'yi bir süre sonra mekanda tanıştığı Gülşen isimli kız geri arayarak, aracının kendilerinde olduğunu ve 20 bin lira karşılığında geri vereceklerini söyledi. Bunun üzerine polisle birlikte hareket eden genç, bu kişilerle Küçükçekmece'deki bir kafeteryada buluşma ayarladı.