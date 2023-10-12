Bir gelin kaynana hikayesinden ortaya çıkan "Perde pilavı"nın her malzemesi aslında bir mesaj!
"Kol kırılır yen içinde kalır" sözüne dayanan perde pilavının hikayesi bir gelin kaynana olayına dayanır. Siirt mutfağının geleneksel yemeklerinden birisi olan perde pilavının ilk ortaya çıkışı aslında sadece sofraları şenlendirmek için değil küçük mesajlar vermek için yapılmıştır. İşte perde pilavının bilinmeyen ilginç hikayesi.
PERDE PİLAVININ İLGİNÇ KAYNANA GELİN HİKAYESİ
Siirt'in meşhur yemeklerinden birisi olan perde pilavı geleneksel bir misafir yemeğidir. Aynı zamanda düğünlerde de ikram edilen perde pilavının hikayesi bir gelin, kaynana olayına dayanır. Evlilikle bağdaştırılan bu yemeğin her malzemesi bilerek seçilmiştir.
HER MALZEMESİ BAŞKA BİR MESAJ VERİR
Perde pilavının içerisine konan pirinç taneleri bolluk ve bereketi simgeler.
Pilavın iç malzemelerinden birisi olarak kullanılan bademler ise erkek torunu simgeler.
Dolmalık fıstıklar ise kız torun hasreti anlamına gelir.
Ayrıca pilavın içerisine konan kuş üzümleri sağlığı simgelerken diğer baharatlar ise hayatın acı ve tatlı günlerini sembolize eder.
Perde pilavı kayınvalide tarafından geline yufka ile kaplanmış şekilde verilirken "Kızım artık bu ev senin, sorunlarını kendi sorunlarınmış gibi, sırlarını kendi sırlarınmış gibi saklamalısın. Kendi annen, baban dahi olsa kimseye belli etmemelisin" demek istenir.