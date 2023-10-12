Bir gelin kaynana hikayesinden ortaya çıkan "Perde pilavı"nın her malzemesi aslında bir mesaj!

Ayrıca pilavın içerisine konan kuş üzümleri sağlığı simgelerken diğer baharatlar ise hayatın acı ve tatlı günlerini sembolize eder.

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Perde pilavı kayınvalide tarafından geline yufka ile kaplanmış şekilde verilirken "Kızım artık bu ev senin, sorunlarını kendi sorunlarınmış gibi, sırlarını kendi sırlarınmış gibi saklamalısın. Kendi annen, baban dahi olsa kimseye belli etmemelisin" demek istenir.