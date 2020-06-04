Bir girişimci Japonların koi balığını üretmeye başladı - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta 7 yıldır alabalık üreticiliği yapan ve Koi balığını Ceyhan Nehri'nde ilk defa üreten Ahmet Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yakın zamanda üretimine başlanan balığı Kahramanmaraş'ta ürettikleri için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda pazar aşamasındayız. İlerleyen süreçte ülkenin birçok noktasına göndermeyi düşünüyoruz." dedi.Taş, 25 ile 30 yıl arasında ömrü bulunan koinin, uzun süre yaşaması, yaklaşık bir metre uzayabilmesi ve renkleri dolayısıyla tercih edildiğini ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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