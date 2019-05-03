Berklee College of Music'ten mezun olan Esin Aydıngöz, 13 Mayıs 2014’te yaz tatili için İstanbul’a gelmişti.

Uçaktan indiğinde aldığı ilk haber Soma’da yüzlerce çocuğun babasız kalması olunca çok etkilendi, birkaç gün içinde bu şarkıyı yazdı.

Söz, müzik ve düzenlemesi tamamen Aydıngöz’e ait olan bu eser yıllar sonra Alize’nin büyüleyici sesiyle buluştu. İstanbul ve Los Angeles'ta sürdürülen yoğun çalışmalar sonunda şarkı Matgri Music’te mikslendi ve Babajim Stüdyoları’nda masterlandı.

Esin Aydıngöz besteci, aranjör ve piyanist olarak Los Angeles'ta çalışıyor ve Disney'in yeni akapella grubu olan DCappella'nin yardımcı müzik direktörlüğünü yapıyor.

Bir yandan film müziği çalışmalarına da devam eden Aydıngöz, Los Angeles'ta bulunan kadın film müziği bestecileri birliğinin (AWFC) yönetim kurulunda görev alıyor.

Endüstri mühendisi olmasına rağmen hayallerinin ve müzik tutkusunun peşinden koşmaya karar veren Alize ise, birkaç yıl önce DMC etiketiyle çıkan Korkmalısın isimli single çalışmasıyla müzik sektörüne giriş yaptı. Bununla birlikte Fransızca, İspanyolca, İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan repertuvarıyla sahne çalışmalarına devam ediyor. Esin Aydıngöz ve Alize birlikte daha birçok şarkıya imza atmayı hedefliyor.