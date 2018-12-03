Artık beynimizin nasıl bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Bu gücü kullanmakla ilgili onlarca öğreti ve bilimsel veri var elimizde.
Şimdi sizinle beyin gücünüzü artırmaya yönelik basit bir program paylaşacağız.
Beynin herhangi bir kas gibi olduğunu ve egzersizlerle güçlenebileceğini öne süren İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nin Biyomedikal Bölümü’nden Prof. Mark Lythgoes’in 1 hafta süren programı yayınlandı.
Programa katılan 100 kişinin IQ’larında, yüzde 40 oranına varan artış görüldü.
Bu artış katılımcıların programa katılmadan önce girdikleri testle, programdan sonra uygulanan test sonuçları karşılaştırılarak elde edildi. İşte bir haftalık program:
PAZARTESİ
Akşam yemeğinde yağlı balık yiyin.
İşe ya yürüyerek ya bisikletle ya da daha önce kullanmadığınız bir araçla gidin.
SALI
Sözlükten bilmediğiniz sözcükleri öğrenin. Ve bunları günlük konuşmanızda kullanmaya çalışın.
ÇARŞAMBA
Yoga, pilates ya da meditasyon derslerine katılın. Daha önce tanımadığınız bir insanla konuşun.
PERŞEMBE
İşe daha önce kullanmadığınız bir yoldan gidin.
Televizyondaki ciddi bilgi programlarını izleyin.
CUMA
Alkol ve kafein tüketmekten kaçının. Alışverişe çıkarken listeyi ezberlemeye çalışın.
CUMARTESİ
Dişinizi her zaman kullandığınız elinizle değil, diğeriyle fırçalayın ve gözünüzü kapatarak duş alın.
PAZAR
Sabah saatlerinde bulmaca çözün.
Kısa yürüyüşe çıkın.
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