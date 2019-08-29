Son birkaç gündür, taksiye gelen yüzde 25 zam konuşuluyor. İstanbullular zamdan yakınırken taksiciler de bu zam oranını az buluyor. Bir yandan da İstanbul'daki 18 bin taksinin sıkı denetimi devam ediyor. İstanbul Emniyeti, özellikle de İstanbullulardan en çok şikayet gelen noktalar olan Taksim, Sultanahmet, Otogar, Eminönü ve Mecidiyeköy'de yürüttüğü kontrollerde ihlalleri affetmiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun verdiği bilgiye göre; son bir hafta içinde bu kontrollerde 356 taksi bağlandı.

SİGORTASIZ ŞOFÖRLER

Emniyet güçlerinin en çok karşılaştığı ihlalin başında da sigortasız şoför çalıştırmak geliyor. Taksi şoförünün, özellikle de 2. şoförün ruhsata kayıtlı olmadığı durumlarda taksiler 1 hafta süreyle bağlanıyor ve bin TL ceza yazılıyor. Ancak Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin yeni kararına göre taksilerin bağlanma süresi 2 güne indirildi.

Kadıköy'deki bir yediemin otoparkından manzara...

10 BİN LİRAYA VARAN CEZA

Plaka sahipleri, ruhsata kayıtlı olmayan şoför çalıştırmaktan 1000 TL ceza ödüyor, fakat sonradan SGK'dan da sigortasız işçi çalıştırmaktan 10 bin TL'ye varan cezalar gelebiliyor...