Bir haftada 5 bisiklet çalan zanlı tutuklandı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada kent merkezinde 5 bisiklet çalınması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, incelediği güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini belirledikleri şüpheli L.Y'yi (31) merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.Öte yandan, şüphelinin bisikletleri çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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