Babaannesi ölmeden görmek istemişti

Muhammed Taha’nın Türkiye’ye alınmamasının ardında annesinin doğumundan sonra Almanya’daki hastanede yapılan bir harf hatası yatıyor. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, bebeğin annesi olan Türk vatandaşı Latife Aydoğdu Ocak 1990’da Bremen’de dünyaya geldi. İsmi Latife’ydi ancak Alman hastanesindeki kayıtlara ‘Latifa’ yazıldı.

Latife’nin anne babası küçük çocuklarını Hannover Başkonsolosluğu’nda kaydettirmedi. Bunun yerine Latife’nin dedesi İskenderun’da nüfusa kaydını yaptırdı. Kadının ismi Türkiye’deki kayıtlarda Almanya’daki doğum belgesinde yazıldığının aksine ‘Latife’ olarak yer aldı.

Latife evlenip doğum yapana kadar 28 yıl önce yaşanan bu kayıt farklılığın başlarına dert olacağı kimsenin aklına bile gelmemişti.

Çocuğun doğum belgesindeki anne ismi, Türkiye’deki kayıtlarla uyuşmayınca 8 aylık bebek Muhammed Taha’ya Türkiye’ye giriş izni verilmedi. Latife Aydoğdu, yaşadıklarını anlattı:

“Hannover’deki başkonsolosluğa doğum belgesiyle birlikte bebeğimi kayıt ettirmek istedik. Ancak bebek kayıt edilmedi. Benim doğum belgem istendi. Benim doğum belgemdeki bilgiler ile pasaportumdakiler farklı. Konsolosluk görevlileri bizim Türkiye’de dava açıp yanlışlıkları ancak mahkeme kararıyla düzelteceğimizi söylediler.”

BABAANNESİ GÖRMEK İSTEMİŞ

Aydoğdu, kayınvalidesinin ağır hasta olduğu ve torununu ölmeden görmek istediği için Türkiye’ye gittiklerini anlattı.

Hürriyet’in sorusunu cevaplandıran Hannover Başkonsolosluğu’ndan bir yetkili “Bebeğin doğum belgesinde anne ve babayla ilgili bilgilerin nüfus kayıtlarındakilerle aynı olmalı” dedi.

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