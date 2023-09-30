Bir hastalıktan dolayı yüzünde sakalları çıkan kadın kendini olduğu gibi kabul ederek güçlü bir hayat dersi veriyor

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Khosi, sağlıklı ve genç bir kadındı. Hormonları gayet iyi durumdaydı ancak doktor, Khosi'ye vücudun belirli bölgelerinde aşırı kıl çıkmasına neden olan ve çoğunlukla kadınları etkileyen bir durum olan hirsutizm hastası olduğunu söyledi. Şimdi, her şeyin bir açıklaması vardı.

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Khosi'nin kendisini olduğu gibi kabullenme süreci hemen gerçekleşmedi. Önce çeşitli epilasyon yöntemlerine başvurdu ancak hepsi geçici bir çözüm olmaktan ileriye gidemedi. Epilasyon ve ağda sadece o anlık bir çözüm sağlıyordu ardından tüm kıllar, daha da güçlenerek geri geliyordu.