Bir hayatta kalma hikayesi: 9 yaşındaki çocuk 2 yıl boyunca yalnız yaşadı

YALNIZ YAŞADIĞI NASIL ANLAŞILDI?

Belediye başkanı bir röportajda "Annesiyle Mayıs 2022'de tanıştım. Bize mali sorunları olduğunu söylemeye geldi, biz de ona yemek için dört kupon verdik ama onun yerine işlenmiş gıda ürünleri alması beni şüphelendirdi. Bazı komşular bana bir çocuğun yalnız yaşadığını söyledi, ben de iki olayı birbirine bağladım ve polisi aradım.'' dedi.

Kaynak: Metro News, Bright Side