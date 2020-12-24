AA

Almanya'dan ziyaretine gelen bir arkadaşının hediye ettiği birkaç eski madeni para ile koleksiyon tutkusu başlayan lokantacı Şükrü Honaz, 45 yılda çok sayıda para biriktirdi.

AA'nın haberine göre Yalova'da 5 yıldır ikamet eden 65 yaşındaki Honaz, eşi Hidayet Honaz ve 4 çocuğuyla Siirt'te yaşarken 1975'te Almanya'dan ziyaretine gelen arkadaşının hediye ettiği paralarla koleksiyon yapmaya merak sardı.

Daha sonra ailesiyle İstanbul'a yerleşen Honaz, burada uzun yıllar lokantacılık yaparak geçimini sağladı. Honaz, bu alanda girişimleri olan kişilerle tanışmaya ve karşılıklı eski para alışverişine devam etti.

Honaz, 45 yılda Türk paralarının yanı sıra ABD, İran, Irak, Çin, Rusya dahil onlarca ülkeye ait 600 madeni para ve banknottan oluşan koleksiyona sahip oldu.

Kendisinde olmayan paraları bulabilmek için Türkiye'yi karış karış gezen Honaz, açacağı lokantada koleksiyonunu da sergilemeyi planlıyor.

Şükrü Honaz, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kurulmasından önce kullanılan kağıt paraların da bulunduğu en eskisinin tarihi 120 yıldan fazla olan banknotlarının bulunduğunu söyledi.

Basım hatası olan banknotlar ile Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerin oyuncuları için bastırdığı hatıra paraları da topladığını belirten Honaz, "Para koleksiyonu olan arkadaşlara bende benzeri olanları verip yerine bende bulunmayan ülkelerin paralarını alıyordum. Bunun dışında İstanbul'da böyle paraların satıldığı yerlere gidip koleksiyonumda eksik olanları satın alıyordum. Böylelikle koleksiyonum büyüdü" ifadelerini kullandı.

Honaz, Uzak Doğu ülkelerinin paralarına daha fazla meraklı olduğunu anlattı.

Kuzey Kore ve İran paralarının, koleksiyonunu farklı kıldığını vurgulayan Honaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen görenler nerelerden bulduğumu merak ediyor, şaşırıyor. Bu paraları haftada bir veya iki defa çıkarıyorum, düzeltiyorum hatta ütüsünü bile yaptığım oluyor. Bunları sık sık havalandırıyorum. Bazı günler akşam saatlerine kadar paralarla ilgileniyorum. Çocuklarım da bu merakımı seviyor ancak eşim çok vakit harcadığım için satmamı istiyor. Çok fazla vakit geçirdiğimden dert yanıyor ama bunlar çocuklarım gibi oldu. Hatta onlardan yaşça çok daha büyük olanlar var. Bu merakım bile çocuklarımdan çok önceden geliyor. Onlara sevgim olmasaydı toplayamazdım. Hedefim, hayalim bir lokanta açıp cam masalar altında bunları sergilemek. Şimdiye kadar nasip olmadı."

"NORMAL İNSANLARDA OLAN PARA SEVGİSİ İLE KARIŞTIRILMASIN"

Honaz, elinde olmayan bir parayı temin edebilmek için Siirt'ten Mardin'e gittiğini, bunun için koleksiyonundaki 5 parçayı feda ettiğini belirtti.

İstanbul'da çalıştığı sırada koleksiyonunu gören bir turistin, değerinden fazla para verip bunları almak istediğini ancak satmadığını dile getiren Honaz, "Bunlar benim çocuklarım gibi. O kadar çok seviyorum ki yanımda yatırdığım çok oluyor. Normal insanlarda olan para sevgisi ile karıştırılmasın. Bendeki sevgi öyle bir sevgi değil. Bazen defalarca çıkarıp baktığım, sevdiğim oluyor" diye konuştu.

Siirt'te yaşadığı dönemde gümüş paralarının bulunduğunu aktaran Honaz, istemediği halde bir arkadaşının bunları alıp götürdüğünü ifade etti.

Bu duruma sinirlenip diğer parçaları sattığını bildiren Honaz, "Şimdi en çok onlara üzülüyorum. Onları inat uğruna sattığım için çok pişmanım" dedi.

Honaz, koleksiyonunda eksik olan bir parayı nerede olursa olsun gidip alacağını sözlerine ekledi.