Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-YaşamBir iptal de Rusya'dan - Haberler
ABONE OL

"Rusya'nın Davos"u koronavirüs nedeniyle iptal edildi

“Rusya’nın Davos’u” olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Moskova Belediyesi de dün aldığı kararla şehirde koronavirüse yönelik bazı “olağanüstü hal” önlemlere başvurdu

SPIEF 19
HABERTURK.COM

“Rusya’nın Davos’u” olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

SPIEF Organizasyon Komitesi Başkanı Andrey Belousov, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle haziran ayında düzenlenmesi planlanan SPIEF’i iptal etme kararı aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de her yıl katıldığı SPIEF, 1997’den bu yana düzenleniyordu.

Geçen yılki foruma 145 ülkeden 19 bin kişi katılırken, organizasyon kapsamında toplam değeri 3 trilyon rubleye ulaşan çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

Öte yandan, Moskova Belediyesi, dün aldığı kararla şehirde koronavirüse yönelik bazı “olağanüstü hal” önlemleri aldı.

Önlemler kapsamında, Çin, Güney Kore, İtalya, İspanya, İran ve Almanya gibi koronavirüs salgınının tehlikeli boyutta yaygınlaştığı ülkelerden gelen vatandaşların “kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri" talep edildi.

Şehirde koronavirüs tedavisiyle ilgilenen hastane birimlerine 24 saat esasına göre çalışma talimatı verilirken, tüm belediye çalışanlarına da çalıştıkları binalarda termometre bulundurma zorunluluğu getirildi

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emine Erdoğan: Kadınların iş gücüne katılımı son 10 yılda erkeklere göre 4 kat fazla arttı
İŞ-YAŞAMEmine Erdoğan'dan kadın istihdamı açıklaması
Tüketiciler Birliğine şikayetlerde "kaçak su bedeline itiraz" ilk sırada yer aldı
İŞ-YAŞAMTüketiciler en çok onu şikayet etti
Hannover Messe 2020'ye koronavirüs ertelemesi - Haberler
İŞ-YAŞAMHannover Messe de ertelendi
Bakan Pakdemirli: 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün hesaplara yatırılacak
İŞ-YAŞAMDestek ödemeleri bugün hesaba yatacak
Otomotiv pazarında toparlanma işaretleri
İŞ-YAŞAMOtomotiv pazarı toparlanmaya başladı
Plastik sektörü koronavirüsü "avantaja çevirebilir"
İŞ-YAŞAM"Koronavirüsten büyük avantaj sağlayabiliriz"
Ümit Boyner: Toplumsal cinsiyet eşitliği bir seçenek değil haktır
İŞ-YAŞAMÜmit Boyner'den kadınlar günü mesajı
THY'nin 2019'da net kârı yüzde 12 yükseldi
İŞ-YAŞAMTHY'nin kârı yüzde 12 yükseldi
Kadın istihdamında Karadeniz fırtınası
İŞ-YAŞAMKadın istihdamında Karadeniz fırtınası
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi açılıyor
İŞ-YAŞAMPazartesi gece yarısı açılıyor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X