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Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

Dünyaca ünlü İtalyan pizzasını eve getirmek için sadece birkaç sır bilmeniz yeterli! Birkaç gizli malzeme ve biraz da doğru teknikle evinizde bir İtalya rüzgârı esecek.

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  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    PİZZA UNU KULLANIN

    Pizza unu kullanmak, hamur lezzeti açısından daha iyi olur. Pizza ununuz yoksa baklavalık un veya ekmeklik un kullanabilirsiniz. 
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    MAYAYA ILIK SU EKLEYİN

    Pizzaya ekleyeceğiniz maya için ılık su tercih edin. Sıcak veya soğuk su kullanmayın. Ilık bir su, mayayı aktifleştirmek için idealdir.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    HAMURU DOLAPTA BEKLETİN

    Hamuru yoğurduktan sonra bezelere ayırın ve unlanmış bir kaba alın. Hamurun üzerini kapatın ve buzdolabında 48 ile 72 saat arasında bekletin. Bu bir zorunluluk değil ancak bekleyen hamurun tadı kesinlikle çok daha lezzetli olacaktır.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    SEBZELERİ SOTELEYİN

    Pizzaya eklenecek sebzeleri sotelerseniz; hem pizza içine su bırakmalarına engel olursunuz hem de sebzelerin daha lezzetli olmasını sağlarsınız.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    SALAMI SOSİSİ PİŞMEYE YAKIN EKLEYİN

    Pizzanın pişmesine az bir süre kala salam, sosis, sucuk gibi yiyecekleri ekleyebilirsiniz. Bu sayede, hem küçülmezler hem de yanmazlar.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    SÜT VEYA YUMURTA KULLANMAYIN

    Pizza hamuruna süt veya yumurta eklemek, onu pizza kalıbından çıkarır ve poğaçaya benzetir. İçinde süt veya yumurtanın olmadığı bir tarif tercih edin. 
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

     UNU ELEYİN

    Unu elemek, hamur işlerinde daima gereklidir. Bu sayede, un havalanır ve hamur daha çok kabarır. 
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    KAŞAR PEYNİRİ KULLANMAYIN

    Peynir olarak kaşar kullanmayın. Bunun yerine mozerella, parmesan veya cheddar kullanabilirsiniz. Hatta peyniri bol sevenlerdenseniz, hepsini bir arada da kullanabilirsiniz. 
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    PİZZA PİŞİRME TAŞI ALIN

    Pizza taşı; tıpkı odun ateşinde pişirilen bir fırının zemini gibi ısıyı tüm hamura dağıtır. Bu da dışarıda odun ateşinde yapılan pizza lezzetine en yakın tadı yakalamanızı sağlar.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    GÜZEL BİR ŞEKİL VERİN

    Pizza hamurunun kenarlarını hafif içe doğru kıvırın. Orta kısma malzemeleri eklerken, biraz basınç uygulayın. Bu sayede kenarları kalın, ortası ince bir pizzanız olur.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    TEK SEFERDE BİR PİZZA PİŞİRİN

    Pizza yüksek ısıda pişmesi gereken bir yiyecektir ve ev tipi fırınlar bunun için tam olarak yeterli değildir bu yüzden tek seferde yalnızca bir pizza pişirin. Daha fazlasını pişirmek ısı kaybına dolayısıyla kabarmayan pizzaya sebep olacaktır.
  • Bir İtalyan gibi pizza yapmanın püf noktaları! Herkes sizden tarif isteyecek!

    HAMURU İNCE AÇIN

    Bir İtalyan pizzası yapmak istiyorsanız hamuru ince açmalısınız. Böylece daha hızlı pişer ve çıtır bir kıvama sahip olur. Ayrıca malzemelerin tadını daha çok alırsınız.

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