HAMURU DOLAPTA BEKLETİN

Hamuru yoğurduktan sonra bezelere ayırın ve unlanmış bir kaba alın. Hamurun üzerini kapatın ve buzdolabında 48 ile 72 saat arasında bekletin. Bu bir zorunluluk değil ancak bekleyen hamurun tadı kesinlikle çok daha lezzetli olacaktır.