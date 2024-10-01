Bir kadın daha katledildi: Eşini öldürüp intihar etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürüp, yaşamına son verdi.
Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi Kaçarlar mevkisinde meydana geldi.
55 yaşındaki Süleyman Öter ve 50 yaşındaki eşi Gülfer Öter arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında av tüfeğini alan Süleyman Öter, evin bahçesinde Gülfer Öter'e 2 el ateş etti.
Süleyman Öter daha sonra namluyu kendine doğrultup tetiği çekti.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.