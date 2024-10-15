Bir kadın daha pencereden düşüp öldü!
İstanbul Silivri'de, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan G.S. isimli kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
İstanbul'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokak'ta gerçekleşti. Olayda, G.S. isimli bir kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritle olay yerinde güvenlik tedbiri aldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan G.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.