Bir kadın daha pencereden düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bir kadın daha pencereden düşüp öldü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bir kadın daha pencereden düşüp öldü! İstanbul Silivri'de, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan G.S. isimli kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 15.10.2024 - 08:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 08:15 facebook

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