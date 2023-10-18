Haberler Yaşam Bir kadın negatif bir test ve düzenli regliye rağmen duşta sürpriz bir şekilde doğum yaptı

Bir kadın negatif bir test ve düzenli regliye rağmen duşta sürpriz bir şekilde doğum yaptı İki çocuk annesi Dimitty Bonnet, bir gün tuhaf bir hisle uyandı. Duş almanın iyi geleceğini düşündü ancak o anda asla aklına gelmeyecek bir şey yaşadı; doğum yaptı! Bu, genç kadın için büyük bir sürprizdi çünkü vücudu hiçbir uyarı vermemişti üstelik hamilelik testi bile negatif çıkmıştı. Habertürk Giriş: 18.10.2023 - 23:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:44 facebook

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Hamilelik belirtileri genelde herkes tarafından bilinir; özellikle iki çocuğa sahip bir anne tarafından... Ancak bu kez tecrübeli bir anne bile yanıldı! Dimitty Bonnet, isimli genç kadın zamanla kilo almaya başladı. Ancak Bonnet bunu normal olarak karşıladı. Zaten zaman zaman kilo alıp veriyordu.

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Bonnet, şöyled dedi: Kilom tüm hayatım boyunca dalgalandı, bu yüzden birkaç kilo aldığımda hiçbir şey düşünmedim. Bunun sadece biraz fazladan ağırlık olduğunu ve çok da fark edilen bir şey olmadığını varsayıyordum. Hamilelik aklına bile gelmedi çünkü Bonnet zaten her ay düzenli regl oluyordu. Hatta daha ilginci, Bonnet sürprizli doğumdan birkaç hafta önce yaptığı bir hamilelik testinin sonucu negatif çıkmıştı.