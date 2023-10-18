Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Bir kadın negatif bir test ve düzenli regliye rağmen duşta sürpriz bir şekilde doğum yaptı

        Bir kadın negatif bir test ve düzenli regliye rağmen duşta sürpriz bir şekilde doğum yaptı

        İki çocuk annesi Dimitty Bonnet, bir gün tuhaf bir hisle uyandı. Duş almanın iyi geleceğini düşündü ancak o anda asla aklına gelmeyecek bir şey yaşadı; doğum yaptı! Bu, genç kadın için büyük bir sürprizdi çünkü vücudu hiçbir uyarı vermemişti üstelik hamilelik testi bile negatif çıkmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 23:44 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hamilelik belirtileri genelde herkes tarafından bilinir; özellikle iki çocuğa sahip bir anne tarafından... Ancak bu kez tecrübeli bir anne bile yanıldı!

        Dimitty Bonnet, isimli genç kadın zamanla kilo almaya başladı. Ancak Bonnet bunu normal olarak karşıladı. Zaten zaman zaman kilo alıp veriyordu.

        2

        Bonnet, şöyled dedi: Kilom tüm hayatım boyunca dalgalandı, bu yüzden birkaç kilo aldığımda hiçbir şey düşünmedim. Bunun sadece biraz fazladan ağırlık olduğunu ve çok da fark edilen bir şey olmadığını varsayıyordum.

        Hamilelik aklına bile gelmedi çünkü Bonnet zaten her ay düzenli regl oluyordu. Hatta daha ilginci, Bonnet sürprizli doğumdan birkaç hafta önce yaptığı bir hamilelik testinin sonucu negatif çıkmıştı.

        3

        Bonnet, doğumdan bir gün önce midesinde tuhaflık hissetti ama üzerinde çok fazla durmadı. Ancak ertesi gün uyandığında 'tuvalete ihtiyacı olduğu halde gidemiyormuş gibi' bir rahatsızlık hissetmeye başladı.

        Eşini uyandırmamak için banyonun ışığını bile açmadan bir duş almaya karar verdi ve o anda doğum gerçekleşti. Bonnet, doğum anını şöyle anlatıyor:

        4

        Aniden bir itme isteği hissettim ve sonra hatırladığım tek şey bir bebeğin kafasını tutuyordum. Tüm şokuna ve derin kafa karışıklığına rağmen Bonnet yere oturdu ve son bir hamle yaptı. Bebek, sabahın erken saatlerinde doğdu. Daha sonra anne ve bebek 24 saat hastanede izlendi.

        5

        Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Harvey Eric Barry Timmins adı verildi. Bonnet'ın başına gelenleri yaşayan az da olsa kadın var. Bu nadir vakalar, insan vücudunun sınırlarının ne kadar esneyebileceğinin çarpıcı bir kanıtı.

        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraf: Dimitty Bonnet Facebook

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Gazze için 3 günlük yas ilan edildi
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Kudüs Hastanesi'nin yakınına bomba düştü
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!