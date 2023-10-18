Bir kadın negatif bir test ve düzenli regliye rağmen duşta sürpriz bir şekilde doğum yaptı
İki çocuk annesi Dimitty Bonnet, bir gün tuhaf bir hisle uyandı. Duş almanın iyi geleceğini düşündü ancak o anda asla aklına gelmeyecek bir şey yaşadı; doğum yaptı! Bu, genç kadın için büyük bir sürprizdi çünkü vücudu hiçbir uyarı vermemişti üstelik hamilelik testi bile negatif çıkmıştı.
Hamilelik belirtileri genelde herkes tarafından bilinir; özellikle iki çocuğa sahip bir anne tarafından... Ancak bu kez tecrübeli bir anne bile yanıldı!
Dimitty Bonnet, isimli genç kadın zamanla kilo almaya başladı. Ancak Bonnet bunu normal olarak karşıladı. Zaten zaman zaman kilo alıp veriyordu.
Bonnet, şöyled dedi: Kilom tüm hayatım boyunca dalgalandı, bu yüzden birkaç kilo aldığımda hiçbir şey düşünmedim. Bunun sadece biraz fazladan ağırlık olduğunu ve çok da fark edilen bir şey olmadığını varsayıyordum.
Hamilelik aklına bile gelmedi çünkü Bonnet zaten her ay düzenli regl oluyordu. Hatta daha ilginci, Bonnet sürprizli doğumdan birkaç hafta önce yaptığı bir hamilelik testinin sonucu negatif çıkmıştı.
Bonnet, doğumdan bir gün önce midesinde tuhaflık hissetti ama üzerinde çok fazla durmadı. Ancak ertesi gün uyandığında 'tuvalete ihtiyacı olduğu halde gidemiyormuş gibi' bir rahatsızlık hissetmeye başladı.
Eşini uyandırmamak için banyonun ışığını bile açmadan bir duş almaya karar verdi ve o anda doğum gerçekleşti. Bonnet, doğum anını şöyle anlatıyor:
Aniden bir itme isteği hissettim ve sonra hatırladığım tek şey bir bebeğin kafasını tutuyordum. Tüm şokuna ve derin kafa karışıklığına rağmen Bonnet yere oturdu ve son bir hamle yaptı. Bebek, sabahın erken saatlerinde doğdu. Daha sonra anne ve bebek 24 saat hastanede izlendi.
Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe Harvey Eric Barry Timmins adı verildi. Bonnet'ın başına gelenleri yaşayan az da olsa kadın var. Bu nadir vakalar, insan vücudunun sınırlarının ne kadar esneyebileceğinin çarpıcı bir kanıtı.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Dimitty Bonnet Facebook