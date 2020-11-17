Bir kafeterya yangında kullanılamaz hale geldi

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Moğultay Mahallesi'ndeki bir kafeteryada gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede iki katlı olan kafeteryayı saran alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.