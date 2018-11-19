Eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğu söylenirken, en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, 1000'den fazla kişini kaybolduğu korkunç yangında 11 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

Eyaletin güney kesimindeki yangında evi zarar gören, tamamen yanan veya yangın nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan ünlüler arasında oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, reality show yıldızı Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve oyuncu Rainn Wilson gibi isimler yer alıyor.

TRUMP'TAN GAF

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinde yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Daha önce de fırtına ve selin vurduğu Güney Karolina'yı ziyaret eden Trump, burada kasırga mağdurlarına yiyecek dağıtırken sürekli "Güzel günün keyfini çıkarın", "Keyifli bir gün geçirin" gibi sözler söylemiş, Bir evin arka bahçesinde, kasırganın sürükleyip bıraktığı lüks yatı gören Trump, ev sahibine "Bu yat senin mi? Durduk yere lüks bir yatın olmuş" gibi esprileriyle tepki çekmişti.

Yangınla boğuşan California'da ise, haritadan silinen Paradise (Cennet) kasabasının adını da Pleasure (zevk kasabası) şeklinde tanımlayarak, "Yoğunluğunu gerçekten göremiyorsunuz. Ne kadar büyük televizyondan baksanız da buraya gelmeden anlamıyorsunuz. 'Pleasure' ne isim ama... Yeni ayrıldık. (Daha sonra ifadesini düzeltti) Paradise'de gördüğümüz kabul edilemez." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ