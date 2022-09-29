Bu çorbadan bir kase içen hastalanmıyor!

Kelle paça için gereken malzemeler şu şekildedir;

Özellikle kış aylarının yaklaşması sebebiyle hastalıklar da boy göstermeye başladı. Vücudumuzu dinç tutabilmek ve hastalıklara karşı kendimizi dayanıklı hale getirebilmek için yapabileceğimiz bazı yöntemler mevcut. Kolajen deposu olan kelle paça çorbasını sık tüketmek bunlardan biri. İşte şifa deposu kelle paça tarifi...

KELLE PAÇA NASIL YAPILIR?

Kelleyi iyice temizlemek için bir gece boyunca aralıklarla suyunu değiştirerek suda bekletin.

Ardından süzün ve bir düdüklü tencereye alıp, üstünü geçecek kadar su doldurun. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika boyunca pişmeye bırakın.

Süre bitiminde kelleyi didikleyin ve kenara alın. Haşlanan suyu da süzüp farklı bir kaba alın.

İşkembeyi ve ayakları temizleyin ve daha temiz hale gelmesi için tütsüleyin. İşkembeyi ve paçaları düdüklü tencereye alın, üstlerini geçecek kadar su ilavesi ile, kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 30 dakika kadar pişmeye bırakın.

Bu sürenin sonunda işkembeyi küçük küçük doğrayıp bir kaba alın. Ayakları da güzelce didikleyip, didiklediğiniz etleri bir kenara alın.

İşkembe ve ayakları pişirdiğiniz suyu da süzerek bir kenara ayırın.

Derin bir kabın içerisine tencereye yağı ve unu alın ve unun kokusu çıkana dek unu kavurun. Sonra süzmüş olduğunuz kellenin suyunu ve işkembenin suyunu ekleyin.

Un eriyene kadar karıştırın ve didiklenen kelleleri, işkembeyi, ayağı içine atın.

Çorba kaynayana kadar karıştırın ve baharatları ekleyin.Ayrı tavada yağ kızdırın.

Servis ederken yanında sarımsak sos ve sirke koymayı unutmayın. Afiyet olsun.