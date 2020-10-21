Bir Kış Gecesi Misafiri raflardaki yerini aldı

Ayça Erkol’un yeni kitabı Bir Kış Gecesi Misafiri ekim ayı itibarı ile tüm kitap satış noktalarında yerini aldı. Gündelik yaşamın her alanında karşılaşabileceğiniz karakterler, merak uyandıran kurgu ve farklı yazınsal arayışlarla örülü bu kitap, gerçek öykü severlere hitap ediyor.

Erkol, dördüncü kitabı olan Bir Kış Gecesi Misafiri için şunları söyledi:

"Alakarga Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan dördüncü kitabım ile okur severlerle yeniden buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Her kitap benim için yeni bir arayış ve yeni bir yolculuk. Umarım okurların da farklı tatlar alacağı bir yolculuk olacak.

Yalın bir dil ve mizahi bir anlatımla eserlerini kaleme alan yazarın, Tomris Uyar (Bir Adın Vardı Senin),Hiç Aklımda Yokken ve Sonra Sincaplar Geldi adlı üç kitabı daha bulunuyor.