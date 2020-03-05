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Bir kişi misafirhanede ölü bulundu - ERZİNCAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Şüpheli ölümün gerçekleştiği misafirhanenin önünden görüntü

Erzincan'da bir kişi misafirhanede ölü bulunduERZİNCAN (AA) - Erzincan'da eğitime gelen genç kaldığı misafirhanede ölü bulundu.Alınan bilgiye göre Şanlıurfa'da elektrik kurumunda çalışan Musa Çiçek (23),yaklaşık 1 hafta önce mesleği ile ilgili kurs almak için Erzincan TEDAŞ'a ait eğitim merkezine geldi.Diğer kursiyerlerle birlikte eğitimine devam eden Çiçek, akşam saatlerinde TEDAŞ'a ait misafirhaneye geçerek istirahat ettti.Sabah saatlerinde kursa giden diğer arkadaşları tarafından uyandırılmak istenen Çiçek'den haber alamayan arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler misafirhanede kalan Musa Çiçek'in öldüğünü tespit etti.Güvenlik kordonu altına alınan misafirhanede cumhuriyet savcısı yaptığı inceleme sonrası Musa Çiçek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Ekiplerin yaptığı incelemede Çiçek'in Epilepsi hastalığından dolayı tedavi gördüğü öğrenildi.