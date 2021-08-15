Bir klip için 22 bin Km yol gitti 0:00 / 0:00

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Yeni şarkısının klip çekimleri için Endonezya, Maldivler, Singapure, Dubai, Malezya ve Tayland'ı tercih ederek görsel bir şölene imza atan Safir Çevik, 14 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yayınlanan 'Hoyrat' ile kariyerinde yepyeni bir sayfa açacak.

Endonezya'da Ubud Gianyar pirinç tarlalarından Kuala Lumpur'daki Batu Caves tapınağına uzanan masalsı bir serüveni andıran klibi için toplam 22.421 km yol kat eden başarılı şarkıcı, sıra dışı müzik çizgisi ve tarzıyla fark yaratmaya devam edecek..