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Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Elif' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Seray Kaya, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Kaya'nın son pozuna hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.

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  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

    Geçtiğimiz aylarda Cannes Film Festivali'ne katılan Seray Kaya, dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü oyuncu şimdilerde sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle adından söz ettiriyor.
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

    İlk olarak Huzur Sokağı adlı dizide boy gösteren Seray Kaya, sonrasında Kadın dizisinde rol almıştı. 
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

    Kuruluş Osman ve Mahkum gibi güçlü yapımlardan sonra Bir Küçük Gün Işığı dizisinde "Elif" karakterine hayat vermeye başlayan Seray Kaya, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

    İşte Seray Kaya'nın Instagram hesabında yayınladığı son pozu...
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

    SERAY KAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

    Mahkum -Cemre Uysal

    Kuruluş Osman - Lena Hatun

    Kadın - Şirin Sarıkadı

    Gülümse Yeter - Gül Özdemir

    Kocamın Ailesi - Miray

     

    Huzur Sokağı - Rezzan
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

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    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı - Maria
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!
  • Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'i Seray Kaya göz kamaştırdı! Ünlü oyuncunun fotoğrafına rekor beğeni geldi!

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