Haberler Yaşam Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür

Bir metrekarelik dükkanda geçen 64 yıllık ömür Gaziantep'te yaklaşık 64 yıl boyunca 1 metrekare genişliğindeki dükkanında tenekecilik mesleğini sürdüren 84 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, çöpe gidecek malzemelerden üretim gerçekleştiriyor Anadolu Ajansı Giriş: 13.12.2023 - 11:47 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:47 facebook

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Kullandığı ekipman ve ham madde olarak değerlendirdiği ürünlerin bulunduğu dükkanına küçüklüğü nedeniyle sadece Ekrabalcı'nın kendisi girebiliyor. Müşterilerini içeriye alamadığı dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen çekiç sallayan Erkabalcı, tatlı kalıbı, ibrik, kumbara, mangal ve huni üretiyor. Sabah erkenden başlayarak akşam saatlerine kadar çalışan Erkabalcı, hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyor hem de geçimini sağlıyor.

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Dinç görünümüyle dikkati çeken Erkabalcı, topladığı tenekelerin geri dönüşümünü sağladığını da söyledi. Çalışmayı sevdiğini ifade eden Erkabalcı, şunları kaydetti: "1960 yılından bu yana aynı dükkanda ustalık yapıyorum. Allah'a şükür şikayetim yok. Eşimiz, dostumuz bizi burada ziyaret ediyor. Tenekeleri toplayarak huni yapıyorum. Aynı zamanda 1. sınıf kalitede tatlı kalıpları yapıyorum."