Bir milyon yazılımcı başvurusu nasıl yapılır? Soruları yazılımcı olmak isteyen gençler tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir." dedi. Bakan Albayrak da başvuruların başladığı bilgisini verdi. Peki, yazılımcı projesi başvurusu nasıl yapılır? İşte, yazılımcı alımı başvurusu ile ilgili detaylar...

YAZILIMCI PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1 milyon yazılımcı projesinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Albayrak açıklamasında programa katılmak isteyenlerin, internet üzerinden başvuru yapacaklarını ve özgeçmiş dolduracaklarını açıkladı. Başvuran adaylar eğitimi almaya başlayabilecekler.

YAZILIMCI BAŞVURU EKRANI

YAZILIMCI ALIMLARI BAŞLIYOR!

Kabine sonrası halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Evde Kal Türkiye sloganı ile gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Hedefimiz 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmektir. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir. Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.