Volkswagen, 2002 yılından itibaren ürettiği SUV modeli Touareg'in bir milyonuncu üretimine özel, 'ONE Million' isimli bir versiyon tanıttı.

Yeni gövde rengi ve farklı jant seçenekleri ile Avrupa’da satışa sunulan modelin dış tasarımında yer alan detaylardan bir diğeri de karartılmış arka stop grubu oluyor.

Touareg “ONE Million”da, özel seri isminin, marşpiyenin yanı sıra, iki kapı ortasında yer alan B-sütunu üzerine de işlenerek özellikle belirginleştirildiği dikkat çekiyor. Özel versiyon, krom kaplı dış aynalar ve siyah renkli dekor öğelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı R-Line dış gövde paketi ile tercih edilebiliyor.

“One Million”da, premium tasarım detayları otomobilin içinde de devam ediyor. Modele özel tasarım çizgilerine sahip deri döşeme ile kaplanmış ön koltukların üst kısımları ve kapıların içi, yüksek kalite kontrast renge sahip dikişlerle dekore edilmiş.

Söz konusu dikişler aynı zamanda gösterge paneli, direksiyon ve vites kolu üzerinde de kendisini gösteriyor. Touareg “One Million” özel versiyonu anahtarında da koltuklarda kullanılan deri malzemenin kullanıldığı belirtiliyor.

Volkswagen’in Bratislava’daki üretim tesislerinde üretilen Touareg'in üçüncü nesli geçtiğimiz yıl yollara çıktı.