Bir öncü hikayesi: Ölümcül beyin kanserini yenen ilk çocuk oldu!

YENİ BİR DENEY DENENDİ

Ebeveynleri Cedric ve Olesja, çocuklarını DIPG için potansiyel yeni ilaçları test eden bir deneye ilk katılanlardan olması için onu Fransa'ya götürdüler. Bir tür kemoterapi ilacı kullanıldı. Bu ilaç, kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyerek ve tümör hücrelerine kan akışını azaltarak kanserin büyümesini durdurur veya yavaşlatıyordu.