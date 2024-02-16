Bir öncü hikayesi: Ölümcül beyin kanserini yenen ilk çocuk oldu!
Tıp bilimi her gün gelişmeye devam ediyor ancak halen bazı hastalıkların tedavisi yoktur. Yeni deney ve ilaçlarla bu hastalıklarda gelişmeler yaşanabiliyor. Buna örnek olarak 13 yaşındaki bir çocuk, yaygın Diffüz İntrensek Pontin Gliomu (DIPG) olarak bilinen ölümcül beyin kanserinden tedavi edilen ilk kişi oldu. İşte, sizin için çocuğa dair detaylar...
Tıp bilimi; hastalıkların nedenlerini, semptomlarını ve tedavi yöntemlerini araştırarak insan sağlığını geliştirmeyi amaçlar. Her gün insanların yaşadığı hastalıklara tedavi bulmaya çalışan tıp bazı noktalarda çözüm bulamadığı olabiliyor. Ancak denenen yeni yöntemler sayesinde ölümcül denilen hastalıkları tedavi etmek bile mümkün olabiliyor. İşte, buna örnek olabilecek bir çocuğun hikayesi...
NE ZAMAN KANSER TEŞHİSİ KONULDU?
2011 doğumlu Belçikalı bir çocuk olan Lucas Jemeljanova'ya 2017 yılında 6 yaşındayken DIPG adı verilen nadir bir beyin tümörü teşhisi konuldu. Lucas; düz yürüyemiyor, idrarını yapmakta zorluk çekiyor, bayılıyor ve burnu kanıyordu.
DIPG NEDİR?
Diffüz İntrensek Pontin Gliomu adlı hastalık, beyin sapında oluşan agresif bir çocukluk kanseri türüdür ve genellikle 5 ile 9 yaşındaki çocuklarda görülür. Bu tümör, kalp atışını, nefes almayı, yutkunmayı, görme yeteneğini ve dengeyi etkiler. Ayrıca, yakalanan kişilerden yalnızca yüzde 10’unun 2 yıldan fazla yaşadığı biliniyor.
YENİ BİR DENEY DENENDİ
Ebeveynleri Cedric ve Olesja, çocuklarını DIPG için potansiyel yeni ilaçları test eden bir deneye ilk katılanlardan olması için onu Fransa'ya götürdüler. Bir tür kemoterapi ilacı kullanıldı. Bu ilaç, kanser hücrelerinin çoğalmasını önleyerek ve tümör hücrelerine kan akışını azaltarak kanserin büyümesini durdurur veya yavaşlatıyordu.
TÜMÖR YAVAŞ YAVAŞ ORTADAN KAYBOLDU
Lucas tedaviye iyi yanıt verdi ve tümör yavaş yavaş ortadan kayboldu. Teşhisten 7 yıl sonra yani 2024 yılında artık Lucas'ta kansere dair hiçbir iz kalmadı.
GENETİK YAPISI SAYESİNDE TEDAVİYE YANIT VERDİ
Lucas'ın vakasını diğerlerinden ayıran durum tümörünün benzersiz genetik yapısıdır. Doktoru, Lucas'ın tümörünün son derece nadir bir mutasyona sahip olduğunu ve bu mutasyonun onu özellikle deneysel ilaca karşı duyarlı hale getirdiğini ortaya çıkardı.
DİĞER İNSANLARDA DA ETKİ ETMESİ MÜMKÜN MÜ?
Araştırmacılar artık hastaların tümörlerindeki genetik anormallikleri çözmeye ve Lucas'ın vakasında gözlemlenen hücresel değişiklikleri kopyalamak için tümör organoidleri (organlara benzeyen yapay olarak büyütülmüş hücre kütleleri) gibi yenilikçi yaklaşımlar buldular. Yani potansiyel bir hastanın genetik karmaşıklığına bakılarak bu başarı diğer hastalarda da denenebilecek.
Kaynak: Daily Mail, Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Facebook