Bir otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi - BURSA

AA

İ.A. (29) idaresindeki otomobil, Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Rojin A'ya (24) çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan Rojin A, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, polis merkezinde ifadesi alınan sürücünün ise serbest bırakıldığı öğrenildi.Bu arada, aracın Rojin A'ya çarpması, ardından sürücü ile çevredekilerin kadına yardım etmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.