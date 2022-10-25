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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

Temizlik yapmaktan çok hoşlanmıyorsanız bu tüyolar size ciddi vakit kazandırabilir. Her daim evinizde bulunan malzemelerin nasıl da güçlü bir temizlik aracına dönüşebileceğini görünce çok şaşıracaksınız!

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  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    DUŞ BAŞLIĞINI SİRKEYLE TEMİZLEYİN

    Zamanla kirden tıkanan duş başlığınızı temizlemenin kolay bir yolu var! Duş başlığını sirke içeren plastik bir torbaya sarın ve yaklaşık bir saat bekletin. Duş başlığının temizlendiğini göreceksiniz.
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    ELİNİZDEKİ LEKELERİ LİMONLA ÇIKARTIN

    Pancar veya böğürtlen gibi yiyeceklerin parmaklarda oluşturduğu lekeleri çıkarmak zor olabiliyor.  Bunun için limon suyu veya gerçek bir limon kullanarak elinizdeki lekelerden kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    TEK BİR KARIŞIMLA MASA ÖRTÜSÜ LEKELERİNE SON

    Masa örtüsü leke mi oldu? İlk önce, bir kağıt havluyla lekeleri çıkarın. Sonra, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, iki çay kaşığı sirke ve ılık sudan oluşan bir karışım hazırlayın. Lekeleri, bu karışımı kullanarak bir sünger yardımıyla silin ve 10 dakika bekletin. 

    Sonra, soğuk suya batırılmış nemli süngeri kullanarak alanı tekrar silin. Tüm bunlar yapıldığında, masa örtüsü ilk satın alındığındaki kadar güzel görünecek. Giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    LİMONLA MİKRODALGANIZI TEMİZLEYİN

    Herkes mikrodalga fırını temizlemenin ne kadar zor olduğunun farkındadır. Aslında limonlar işleri daha basit bir hale getirebilir. Limon dilimlerini biraz suyla bir tabağa koyun ve ardından mikrodalgada beş dakika ısıtın. Bunu yapmayı bitirdikten sonra, mikrodalga fırının içini silmek daha kolay olacaktır.
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARI KABARTMA TOZU İLE ENGELLEYİN

    Kabartma tozu kokuları emme özelliğine sahiptir. Böylece sorununuzu çözmek için tek yapmanız gereken; bir kase kabartma tozu alıp, yemeklerin koktuğu yere koymak.
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    TUZ SAYESİNDE SOĞAN KOKUSUNDAN KURTULUN

    Soğan doğradıktan sonra kalan kokuyu sevmiyorsanız, önce ellerinizi soğuk suda bekletin ardından ellerinize tuz sürün. Tuzun, koku emici özelliği sayesinde tüm  koku kaybolacak. Bunu, kötü kokan ayakkabılar için de yapabilirsiniz. Ayakkabının içine iki çay kaşığı tuz içeren bir torba koyup gece boyunca bekletin. Kokunun kaybolmasına yardım edecektir. 
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    TENCERELERİ TEMİZLEMEK İÇİN TUZ KULLANIN

    Tencere ve tavalardaki inatçı lekeleri temizlemek için tuz kullanılabilir. Tek yapmanız gereken birkaç çay kaşığı tuzu tencerede kaynatmak ve 20 dakika boyunca suyu tencerede bekletmek.
  • Bir profesyonel gibi temizlik yapmanızı sağlayacak 6 önemli temizlik tüyosu!

    BUZDOLABINDAKİ KÖTÜ KOKULARI KABARTMA TOZU İLE ENGELLEYİN

    Kabartma tozu kokuları emme özelliğine sahiptir. Böylece sorununuzu çözmek için tek yapmanız gereken bir kase kabartma tozu alıp, yemeklerin koktuğu yere koymak.

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