TEK BİR KARIŞIMLA MASA ÖRTÜSÜ LEKELERİNE SON

Masa örtüsü leke mi oldu? İlk önce, bir kağıt havluyla lekeleri çıkarın. Sonra, bir yemek kaşığı bulaşık deterjanı, iki çay kaşığı sirke ve ılık sudan oluşan bir karışım hazırlayın. Lekeleri, bu karışımı kullanarak bir sünger yardımıyla silin ve 10 dakika bekletin.

Sonra, soğuk suya batırılmış nemli süngeri kullanarak alanı tekrar silin. Tüm bunlar yapıldığında, masa örtüsü ilk satın alındığındaki kadar güzel görünecek. Giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz.