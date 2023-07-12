Bir sanatçı kadınların günlük yaşamına dair eğlenceli çizimler yapıyor
Bloom Space isimli lakabı kullanan bir sanatçı, Instagram hesabından kadınların günlük hallerine dair komik çizimler yayınlıyor. Çizimlerin birçoğu, "beni kamerayla mı izliyorlar?" dedirtecek kadar doğru.
Normalde ben / Regl dönemindeyken ben
Ben / Benim yaşımdaki insanlar
Ayaktaki 2 aylık ojeler / Eldeki 2 dakikalık ojeler
Duştan sonra elektriklenen saçlar
Arkadaşlarımın sorunlarını çözerken / Kendi sorunlarımı çözerken
MASKEYLE ÇEKİLEN TREND FOTOĞRAFLAR
Beklenen / Aslında olan
30'dan önce Cuma akşamı / 30'dan sonra Cuma akşamı
Uyumadan önce Tiktok videosu izlemek
Çıkan bıyıklarımı ben nasıl görüyorum / Toplum nasıl görüyor
Eve geldikten iki saat sonra ben
BOY FARKI
Aslında olan / Benim gördüğüm
İki modum var