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        Bir selfie uğruna canından oluyordu

        Muş'ta bir kadın selfie çekmek isterken dengesini kaybedip dereye düştü. Genç kadın arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:58
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        Muş'un merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Lale Vadisi'nde Z.A isimli kadın, cep telefonuyla selfie çekmek isterken dengesini kaybederek dereye düştü.

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        Z.A.'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Ekiplerin, yaklaşık yarım saatlik çalışması ile Z.A, düştüğü yerden kurtarıldı.

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        Genç kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Z.A.'nın tedavisi devam ediyor.

        #selife
        #muş
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