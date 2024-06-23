Bir selfie uğruna canından oluyordu
Muş'ta bir kadın selfie çekmek isterken dengesini kaybedip dereye düştü. Genç kadın arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 23.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 23.06.2024 - 11:58
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Muş'un merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Lale Vadisi'nde Z.A isimli kadın, cep telefonuyla selfie çekmek isterken dengesini kaybederek dereye düştü.
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Z.A.'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin, yaklaşık yarım saatlik çalışması ile Z.A, düştüğü yerden kurtarıldı.