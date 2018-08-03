Bir şoförün hatıraları: Arjantin'de yolsuzluk skandalını ortaya çıkaran günlükler
Arjantin'de eski bir makam aracı şoförünün günlüklerinin ortaya çıkmasıyla ülkede 10'un üzerinde kişi yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı. La Nacion gazetesinin ele geçirdiği günlüklerde Şoför Oscar Centeno 12 yıl boyunca nereden nereye, hangi tutarda para taşıdığını anlatıyor.
03.08.2018 - 16:44 | Güncelleme:
Arjantin'de eski bir makam aracı şoförünün günlüklerinin ortaya çıkmasıyla ülkede 10'un üzerinde kişi yolsuzluk ve rüşvetten gözaltına alındı.
Şoför Oscar Centeno'nun günlükleri, savcıların kapsamlı bir yolsuzluk dosyası hazırlamasında ana faktördü.
2003 - 2015 yıllarında yaşananları kapsayan günlüklerde Centeno, devlete ait araçlarla nasıl para dolu çantaların teslimatlarını yaptığını anlatıyor.
Söz konusu yıllarda Cristina Fernandez de Kirchner ile 2010 yılında hayatını kaybetmiş olan eşi Nestor Kirchner Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüşlerdi.
Henüz günlüklerde yer alan iddialar hakkında Cristina Fernandez de Kirchner'den bir açıklama gelmedi.
Mauricio Macri'nin Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana eski iktidarla bağlantılı çok sayıda kişi yolsuzlukla suçlanmış durumda.
Cristina Fernandez de Kirchner de Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşandığı iddia edilen yolsuzluk olayları konusunda ifade vermek üzere mahkemeye çağırılmıştı.
Kirchner, mevcut iktidarın yargı sürecini siyasi hale getirdiğini iddia etmiş ve Cumhurbaşkanı Macri'yi gündemi değiştirmek, ülkenin yaşadığı ekonomik sorunları gündemden düşürmeye çalışmakla suçlamıştı.
Skandal nasıl ortaya çıktı?
Oscar Centeno, Planlama Bakanlığı'nda üst düzey bir yetkili olan Roberto Baratta'nın makam aracı şoförlüğünü yaptığı yıllarda günlük tutmaya başlamıştı.
Centeno, başkent Buenos Aires'te teslimatını yaptığı para çantalarında ne kadar para olduğunu, çantaların ağırlığını ve bu teslimatların ne zaman yapıldığını günlüklerine yazmıştı.
Para teslimatı için gittiği adresleri de günlüklerine not eden Centeno, patronunun ne sıklıkla spor salonuna gittiğini de kaleme alıyordu.
Bu yılın başlarında Centeno'nun sekiz günlüğü La Nacion gazetesinin eline geçti. La Nacion muhabirlerinin aylardır gizlice bu haber üzerinde çalıştığı ve ardından da elde ettikleri bilgileri savcılık makamlarıyla paylaştıkları açıklandı.
Gazete günlüklerle ilgili ilk haberini Çarşamba günü yayınladı ve ardından da gözaltı operasyonları başladı.
La Nacion muhabirleri, yolsuzluğa konu olan para miktarının 56 milyon dolar civarında olduğunu ifade ediyor. Ancak davaya bakan hakim Claudio Bonadio, yolsuzluk ağının maddi büyüklüğünün 160 milyon dolara kadar çıkmasının olası olduğunu ifade ediyor.
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