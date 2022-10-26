2022'nin ilk Güneş Tutulması 30 Nisan'da, ikinci ve son Güneş tutulması ise 25 Ekim Salı günü yaşandı. Peki, 2023 Güneş tutulması ne zaman? İşte detaylar ve tarihler... BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023’te, diğeri ise 14 Ekim 2023’te gerçekleşecek.

Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek. 2023 GÜNEŞ TUTULMASI