Bir Tiktok kullanıcısı yaşadığı zorlu hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşıyor
Michella isimli genç kadın, üçüz bebeklerini kucağına almadan önce zorlu bir hamilelik süreci yaşadı. Karnı o kadar büyüdü ki bunun hakkında çektiği bir video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Michella Meier-Morsi, çektiği Tiktok videosuyla görenleri hayrete düşürdü. 216 milyon izlenen videosunda hamile olan Michella'nın karnı o kadar ilginçti ki görenler bunun nasıl mümkün olduğunu sorguladı. Ancak her hamilelik kendine özgüdür ve genç anne de oldukça zorlu bir süreç yaşadı.
Michella, zaten iki çocuk annesiydi ve eşiyle ailesini büyütme kararı aldılar ancak tahminlerinin de ötesinde bir şey oldu ve çift üçüz bebek beklediğini öğrendi.
Görüldüğü üzere Michella zor bir hamilelik yaşadı. Hamilelik sürecinde aşırı ağrı çekti ve 35. haftada aşırı büyüyen karnı nedeniyle sezaryen doğuma alındı.
Neredeyse yürüyemediğini dile getiren anne, hamilelik süresi boyunca çok ağır ve iri olduğundan bahsediyor. Neyseki her şey sorunsuz ilerledi ve Michella üç tane sağlıklı erkek çocuk dünyaya getirdi.
Tabii ki bu kadar sancılı geçen bir hamileliğin arkasından Michella, fazla genişlediği için sarkan bir deriyle baş etmek zorunda kaldı. Michella, Tiktok'ta hikâyesini paylaşarak anne adaylarının yaşadığı zorluklara ışık tutuyor.
Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Michella Meier-Morsi'nin Tiktok hesabından alınmıştır.