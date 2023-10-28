Bir türlü uyuyamıyorsanız bunları yapıyor olabilirsiniz! Uyku kalitenizi bozabilecek 9 şey

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Uzun şekerlemeler yapmak Hepimiz iyi bir şekerlemeyi severiz, ancak o uzun öğlen uykusu gece uykunuzu mahvedebilir. Hızlı bir şekerleme canlandırıcı olabilirken, bu uzun, rahat uykular vücudunuzun uyku-uyanıklık döngüsünü bozabilir. Sleep Medicine'de 2017 yılında yapılan bir inceleme, gündüzleri sık sık kestirmenin uyku kalitesini bozabileceğine ve hatta bilişsel gerilemeye yol açabileceğine dikkat çekti. May şöyle diyor: "Şekerlemeleri 20 ila 30 dakika arasında tutun ve bunları öğleden sonra 3'ten önce yapın, böylece o akşam uykunuzu bölmezler."

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Gece alkol almak Bir kadeh şarap içmek ya da gece alkol almak, günü sonlandırmanın rahatlatıcı bir yolu gibi görünebilir, ancak aslında sinsi bir uyku bozucudur. Alkol başlangıçta sizi yorsa da uykunun daha derin aşamalarına müdahale ederek uyandığınızda daha az dinlenmenize neden olur. 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre yatmadan önce alkol tüketimi REM uykusunda geçirilen süreyi azaltabilir, bu da genel uyku kalitenizin düşmesi anlamına gelir. May, "Yatmadan önce alkol almak, gece boyunca aldığınız derin uykuyu azaltabilir. Ayrıca gece ilerledikçe daha sık uyanabilirsiniz" diyor.