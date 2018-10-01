Bir Umut Yeter Perşembe akşamı 1. bölümü ile ekranlara geldi. Bir Umut Yeter dizisinin yeni başlaması nedeniyle heyecan dorukta. Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir. İşte Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Bir Umut Yeter dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı...

Yılmaz, oğlu Umut'un gerçek annesi Derya ile tanışıyor!

Yılmaz, yıllar önce denizde buldukları bebeğin gerçek annesiyle tanışıyor. Yıllar önce yaptığı büyük hatayı kendi vicdanında yaşıyor. Derya'ya yazdığı özel mesajda tüm gerçekleri açıklıyor.

Derya, Umut'u yani kendi koyduğu isimle Deniz'i öğrenecek mi?

BİR UMUT YETER 1. BÖLÜM ÖZETİ

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz'in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif'in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler. Köyceğiz'in en varlıklı iş adamı olan Kenan Akar'ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz'ın kurdukları düzen bir anda bambaşka yöne savruluverir. Bu sırada Yılmaz'ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif'in dağılmaması için çabaladığı ailesine aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan Derya'nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.

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