Pazartesi günü yayınlanan Bir Umut Yeter dizisinin, 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Umut Yeter dizisi, bu akşam Kanal D ekranlarına final bölümü ile gelecek.Gerçekler gün yüzüne çıkıyor! Umut, gerçek annesinin yanına gidiyor! Yılmaz, Umut'u gerçek annesine vermiştir. Bu durumu öğrenen Elif ise çılgına dönecektir. Elif'in Umut'u almak için farklı planları vardır. Peki, Bir Umut Yeter dizisi final mi yapacak? İşte detaylar...

BİR UMUT YETER 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Umut Yeter dizisi, bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Bu akşam yayınlanacak olan 6. yeni bölümünde final yapacak!

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, Derya’ya bütün gerçekleri anlatır.

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Derya, hiç beklemediği bu habere çok sevinirken bir yandan da Kenan’ın mektubu kendinden saklamış olmasını sorgulamaktadır. Ev halkı Yılmaz’ın yazdığı isimsiz mektup olayının ortaya çıkmasıyla dağılan Derya’yı sakinleştirmeye çalışsalar da Derya, Kenan’a olan öfkesini içinde tutamaz. Baba kızın arası açılırken Dilek ise bu gelişmeden son derece mutludur.

Yılmaz Derya’nın kaybettiği oğluna olan özlemine yakından şahit oldukça Elif’le 5 yıl önce verdikleri kararın ne denli yanlış olduğunu iyice anlar. Elif’in Umut’un kendi çocukları olduğu ve asla Derya’ya gerçeklerin anlatılmasını istemediği konusundaki telkinlerine rağmen Derya’ya gidip bütün gerçekleri anlatmaya karar verir.

Bir Umut Yeter dizisi, bu akşam 6. yeni bölümü ile saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek. Bu akşam yayınlanacak olan 6. yeni bölümü ile final yapacak!

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