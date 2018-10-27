Bir Umut Yeter, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamasına rağmen reytin sonuçlarında istenileni alamaması dizinin final yapmasına neden oldu. Baş rollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizi, final bölümüyle izleyicisiyle son kez buluşacak. Peki, Bir Umut Yeter final mi yapıyor? Bir Umut Yeter son bölüm ne zaman?

BİR UMUT YETER NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Final bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıkacak Bir Umut Yeter dizisi, 5 Kasım Pazartesi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

BİR UMUT YETER 5. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor!

Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. Baba-kız arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Derya bu saatten sonra yıllar önce kaybettiği çocuğunu bulabilmek için harekete geçiyor.

Yılmaz ve Elif arasında ise, Umut için büyük tartışma yaşanıyor. Yılmaz, annesine gerçeklerin söylenmesi gerektiğini savunuyor. Elif ise, Umut'tan vazgeçmeyi düşünmüyor.

Yılmaz sonunda vicdanı ile başbaşa kalıyor. Konağa giderek Derya'ya çocuğunun sağlıklı ve yaşadığını anlatmaya başlıyor!

BİR UMUT YETER 4. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Umut Yeter 4. Bölümde, Umut'un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Elif, bu gerçeği kabul etmek istemez!

Bir Umut Yeter son bölümde Elif, beş yıl önce bir mucize eseri kıyıya vuran bir teknenin içinde bulup, ölü doğan bebeklerinin yerine koydukları oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde, gerçekleri kabul etmek istemez. Yılmaz ise vicdanıyla girdiği büyük savaşın yanında, evde de Elif’in Umut’a olan hastalıklı tutkusu ve gerçekleri kabul etmeyen katı tutumu ile baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlardan habersiz olan Derya, Dilek'in ona oynadığı bir oyunla mektubu ele geçirir. Artık Derya için hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır!

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