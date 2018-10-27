Bir Umut Yeter neden yok, final mi yapıyor? Bir Umut Yeter son bölüm ne zaman?
Bir Umut Yeter final mi yapıyor, son bölüm ne zaman? sorusu dizinin sevenleri tarafından araştırılıyor. Bir Umut Yeter, yayınlandığı ilk günden beri reytinglerde istediğini alamaması, dizinin final yapacağı dedikodularını da beraberinde getiriyor. Peki, Bir Umut Yeter neden yok, final mi yapıyor? Bir Umut Yeter son bölüm ne zaman?
27.10.2018 - 22:46 | Güncelleme:
Bir Umut Yeter, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamasına rağmen reytin sonuçlarında istenileni alamaması dizinin final yapmasına neden oldu. Baş rollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizi, final bölümüyle izleyicisiyle son kez buluşacak. Peki, Bir Umut Yeter final mi yapıyor? Bir Umut Yeter son bölüm ne zaman?
Final bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıkacak Bir Umut Yeter dizisi, 5 Kasım Pazartesi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
BİR UMUT YETER 5. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Yılmaz, vicdanına fazla dayanamıyor ve çocuğunun yaşadığını Derya'ya söylüyor!
Derya, Yılmaz'ın yazdığı mektubu bulduktan sonra babasından hesap sormaya gidiyor. Baba-kız arasında şiddetli bir tartışma yaşanıyor. Derya bu saatten sonra yıllar önce kaybettiği çocuğunu bulabilmek için harekete geçiyor.
Yılmaz ve Elif arasında ise, Umut için büyük tartışma yaşanıyor. Yılmaz, annesine gerçeklerin söylenmesi gerektiğini savunuyor. Elif ise, Umut'tan vazgeçmeyi düşünmüyor.
Yılmaz sonunda vicdanı ile başbaşa kalıyor. Konağa giderek Derya'ya çocuğunun sağlıklı ve yaşadığını anlatmaya başlıyor!
BİR UMUT YETER 4. BÖLÜM ÖZETİ
Bir Umut Yeter 4. Bölümde, Umut'un gerçek annesinin Derya olduğunu öğrenen Elif, bu gerçeği kabul etmek istemez!
Bir Umut Yeter son bölümde Elif, beş yıl önce bir mucize eseri kıyıya vuran bir teknenin içinde bulup, ölü doğan bebeklerinin yerine koydukları oğullarının gerçek annesinin Derya olduğunu öğrendiğinde, gerçekleri kabul etmek istemez. Yılmaz ise vicdanıyla girdiği büyük savaşın yanında, evde de Elif’in Umut’a olan hastalıklı tutkusu ve gerçekleri kabul etmeyen katı tutumu ile baş etmeye çalışmaktadır. Tüm bunlardan habersiz olan Derya, Dilek'in ona oynadığı bir oyunla mektubu ele geçirir. Artık Derya için hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır!
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Bir Umut Yeter neden yok, final mi yapıyor? Bir Umut Yeter son bölüm ne zaman? - Son Dakika Haberler/bir-umut-yeter-final-mi-yapiyor-bir-umut-yeter-son-bolum-ne-zaman-21957612195761
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.