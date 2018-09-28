Bir Umut Yeter dizisi ilk bölüm ile ekrana geldi. Sezonun yeni dizilerinden olan Bir Umut Yeter oyuncuları da merak konusu oldu. Peki Bir Umut Yeter dizisinde hangi oyuncular var?

BİR UMUT YETER İLK BÖLÜM ÖZETİ

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyorken karşısına çıkan Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki, iki genç kısa sürede evlenmeye karar verirler.

Köyceğiz’in en varlıklı iş adamı Kenan Akar’ın trajik bir olayla oğlunu ve kocasını bir deniz kazasında kaybeden ortanca kızı Derya ile hiç beklenmedik şekilde hayatlarının kesişmesiyle Elif ve Yılmaz’ın kurdukları düzen bir anda bambaşka bir yöne savruluverir.

Bu süreçte Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramı kısa sürede iç içe geçecektir.

BİR UMUT YETER DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Bir Umut Yeter dizisi, yeni bölümüyle birlikte Perşembe günü Kanal D ekranlarında olacak.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman

Esra Bilgiç Töre

Hazal Subaşı

Serhat Tutumluer

Cem Uçan

Yağmur Özbasmacı

Feyza Civelek

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