Bir uyarı da Konya Havzası için!

Kuraklık tüm dünyanın olduğu gibi bizim de derdimiz tabii. Uzun yağışsız dönemler susuzluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor bizi.

Yağış rejimindeki değişiklik yetmiyormuş gibi bir de bilinçsiz sulama olunca tarımsal verimlilik de riske giriyor haliyle. Dün, 3 büyükşehrin bu yaz karşı karşıya kaldığı tabloyu yazmıştım. İstanbul ve Ankara bu yaz geçen yıllara göre nispeten daha rahat en azından yakın gelecekte İstanbul ve Ankara için bir susuzluk tehdidi görünmüyor fakat İzmir için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zira Tahtalı Barajı alarm seviyesinde. Bugünse bir büyük şehrimize daha dikkat çekmek istiyorum; Konya...

Uzmanlara göre Konya Kapalı Havzası’nda yeraltı su seviyesi her yıl 2-3 metre civarında düşüyor. Bu durum, mevcut sulanan alanların büyük bir kısmının, ileride sulanamama riskini ortaya çıkarıyor tabii. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, bölgedeki durumu şöyle anlatıyor: REKLAM İşte 3 büyükşehirdeki son durum! HER YIL 3 MİLYAR METREKÜP SU AÇIĞI “Konya Havzası her yıl 3 milyar metreküp su açığı veriyor. Tarımsal sulama verimliliği seferberliği Konya Havzası’ndan başlamalı. Havzanın yıllık 2 milyar metreküp cari açık verdiği görülüyor. YAS Sahaları'nda Su ve Enerji Kullanımının Araştırılması ve Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarında havzada hem su hem de enerji verimliliği sağlanmasının gerekli ve mümkün olduğu belirlendi. Konya Ovası Projesi (KOP); Konya Kapalı Havzasında (KKH) bulunan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri ile Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat illerini kapsıyor. KOP Bölgesi yüz ölçümü olarak, Türkiye yüzölçümünün yüzde 12,2’sini, tarım alanı olarak ise Türkiye tarım alanının yaklaşık yüzde 19,15’sini oluşturuyor. Konya Kapalı Havzasında bulunan Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri hem KOP Bölgesi'nin hem de ülkemizin gerek tarım alanı gerekse tarımsal üretim deseni konularında vazgeçilmez konumda.