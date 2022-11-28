Bir vahşet de İstanbul'da! Köpeği boğmaya çalıştı -Son dakika haberleri

Bir vahşet de İstanbul'da! Köpeği boğmaya çalıştı 0:00 / 0:00

DHA

Sarıyer'de bir kişi sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine köpeği bırakan saldırgan kaçtı. DHA'nın haberine göre olay önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Yakaladığı sokak köpeğinin üstüne oturarak boğazını sıkmayan çalışan bir kişiyi mahalle sakinleri fark etti.

MAHALLELİ DEVREYE GİRDİ Köpeğin seslerini duyan mahalleli pencere ve balkonlara çıkarak saldırgana tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden biri o anları görüntülerken bir yandan polise haber verdiğini söyledi.