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Tunceli'nin yaylalarında ilkbahar ve kış bir arada

Tunceli'nin yaylalarında ilkbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Karlı dağlarla ayrı bir güzellik sunan yaylalara giden ziyaretçiler, yemyeşil doğada piknik yapıp fotoğraf çekiyor

  • 01
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle doğa tutkunları, karlı dağlarla çevrili Ovacık ve Pülümür ilçelerindeki yayla, şelale ve göllere geziler düzenlemeye başladı.

     
  • 02
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    AA'nın haberine göre sarp dağların arasında kurulu il merkezi ve ilçeleri, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ziyaretçileri cezbediyor.
  • 03
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçeleri doğası ile Mazgirt, Hozat, Çemişgezek ve Pertek ilçeleri ise tarihi alanlarıyla öne çıkıyor.
  • 04
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan kentte, Munzur Vadisi Milli Parkı, Pertek Kalesi, İn Delikleri, Karagöl, Elmalı Yaylası, Buyer Gölü, Dereova Şelalesi, Munzur Gözeleri ve Ağlayan Kayalar bulunuyor.
  • 05
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Doğa turizmine önemli katkı sunan Ovacık ve Pülümür ilçeleri de özellikle mayıs ile eylül ayı aralığında turistlerin en çok gezdiği yerlerin başında geliyor.
  • 06
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Kış mevsiminin çetin geçtiği bu ilçelerde, ilkbaharın gelişiyle yeşillenen meşe ormanları, kır çiçekleri ve şelaleler görülmeye değer güzellikler sunuyor.
  • 07
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Karlı dağlarla ayrı bir güzellik sunan ilçedeki yaylalar da şu sıralar çevre il ve ilçelerden çok sayıda doğaseverin gezi rotasında yer alıyor.

     
  • 08
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Dik ve zorlu patikaları aşarak 3 bin rakımlı yaylalara ulaşan ziyaretçiler, buralarda kış ve ilkbahar güzellikleri arasında piknik yapıp fotoğraf çekiyor.

     
  • 09
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    "AĞAÇLARIN VE DOĞANIN RENKLENMESİ CENNET HAVASI YARATIYOR"

    Pülümür'de yaşamını sürdüren yazar ve doğa tutkunu Caner Canerik, Tunceli'de çetin geçen kış sonrası canlanan doğanın seyrine doyum olmadığını söyledi.

     
  • 10
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Kentin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıktığını belirten Canerik, bölgedeki sarp dağlar arasında keşfedilmemiş birçok mekanın bulunduğunu dile getirdi.

     
  • 11
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Son yıllarda doğa tutkunlarınca kente sıkça turlar düzenlendiğini anlatan Canerik, "Pertek ve Çemişgezek ilçeleri tarihi mekanları ile diğer ilçeler ise doğasıyla öne çıkıyor. Kentin en büyük güzelliği uzun süren kış ve sonbahar dönemi. Kuru bir coğrafyadan sonra ağaçların ve doğanın renklenmesi cennet havası yaratıyor" diye konuştu.

     
  • 12
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Ziyaretçilerden avukat Banu Çukadar Yılmaz da Erzincan'dan Tunceli'nin Kocatepe köyü ve Sarıgül Yaylası'na gezmeye geldiğini söyledi.

     
  • 13
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    Yöredeki dağlara ve yaylalara hayran kaldığını ifade eden Yılmaz, duygularını şöyle dile getirdi:

     

     

     
  • 14
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

    "Dağ, su ve gökyüzü burada ayrı hissediliyor. Havası çok güzel. Dolayısıyla her fırsatta bu taraflara yol alıyoruz. Öte yandan Munzur ve Pülümür Çayı'nın kenarında soluklanmak dahi farklı bir his uyandırıyor. Buranın doğasında kendimi nefes almış hissediyorum."
  • 15
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!
  • 16
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!
  • 17
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!
  • 18
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!
  • 19
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!
  • 20
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!
  • 21
    Bir yanında ilkbahar, diğer yanında kış yaşanıyor!

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