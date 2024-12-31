Kocaeli'de 20 milyon dakika pedal çevrildi

Kocaeli'de Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) ile bir yılda 20 milyon 485 bin 509 dakika bisiklet kullanıldı

Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS, 2014 yılında hizmete başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca hizmet veren KOBİS, 2024 yılında da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.