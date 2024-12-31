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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de 20 milyon dakika pedal çevrildi | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de "KOBİS" ile bir yılda 20 milyon dakika pedal çevrildi

        Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurduğu Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) ile vatandaşlar, 2024 yılında 20 milyon 485 bin 509 dakika bisiklet kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:15
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        Kocaeli'de 20 milyon dakika pedal çevrildi
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        Kocaeli'de Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) ile bir yılda 20 milyon 485 bin 509 dakika bisiklet kullanıldı

        Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkânlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS, 2014 yılında hizmete başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca hizmet veren KOBİS, 2024 yılında da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        82 istasyon, 917 akıllı park ünitesi, 533 akıllı bisiklet ile halkın kullanımına sunulan KOBİS'de kullanıcı sayısı 2024 yılında 351 bin 473 kişiye ulaştı. 2024 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 294 bin 964 bisiklet kiralaması yapıldı.

        Bu kiralamalar ile vatandaşlar 20 milyon 485 bin 509 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi. Bu rakam ele alındığında KOBİS bisikletleri ile dünyanın çevresini 85 defa dönecek kadar sürüş gerçekleştirildiği belirlendi.

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