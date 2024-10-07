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        Haberler Dünya Bir yılın ardından Almanya Başbakanı hala aynı noktada: İsrail'in yanındayız | Dış Haberler

        Bir yılın ardından Almanya Başbakanı hala aynı noktada: İsrail'in yanındayız

        Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ve akabinde İsrail'in Gazze ve tüm bölgeyi bombalamasının ilk yıldönümünde, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İsrail'in yanında olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 12:18 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:18
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        Almanya Başbakanı, İsrail'in yanında
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        Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ve İsrail'in sivil ayırt etmeksizin Gazze ve Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu'daki birçok bölgeyi bombalamasının ilk yıldönümünde bir açıklama yaparak İsrail'e desteğini duyurdu.

        Scholz, "İsrail'i Hamas militanlarına karşı verdiği mücadelede destekliyoruz. Hamas teröristleriyle mücadele edilmelidir. Dehşeti, acıyı, belirsizliği ve üzüntüyü sizinle birlikte hissediyoruz. Sizin yanınızdayız" dedi.

        Scholz ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acılara dikkat çekti, ancak bu acıların sorumlusu olarak İsrail'i göstermedi.

        "İnsanların terörden vazgeçmeleri için umuda ve perspektife ihtiyaçları var" diyen Scholz, "Almanya ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve siyasi bir süreç çağrısında bulunuyor; her ne kadar bu, bugün her zamankinden daha uzak görünse de" ifadelerini kullandı.

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