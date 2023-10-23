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        Haberler Ekonomi Para Bir yıllık BIST 100 hedefini 11 bine yükseltti - Para Haberleri

        Bir yıllık BIST 100 hedefini 11 bine yükseltti

        Ata Yatırım, Ekim 2023 Strateji Raporu'nda BIST 100 endeksi 1 yıllık hedefini 11.000 puan olarak açıkladı. Para politikasının rasyonelleşmesi ile Türk Lirası'nın 10 yıl sonra ilk defa reel bazda değer kazanabileceğine işaret etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 10:04 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:04
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        Bir yıllık BIST 100 hedefini 11 bine yükseltti
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        Ata Yatırım, Ekim 2023 Strateji Raporu’nda BIST-100 için 1 yıllık hedefini yüzde 40 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 8,400 seviyesinden 11,000 seviyesine revize etti. Raporda, Türkiye'nin rasyonel ekonomi politikalarına dönüşünün 2024 yılında somut sonuçlarını vermeye başlayacağına ve bu politikaların ekonomik istikrarı artırarak büyümeye pozitif katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

        "YURT İÇİ TÜKETİM DİRENÇLİ KALDI"

        Yeni ekonomi ekibinin ve eylem planının, yabancı yatırımcıların Türkiye'yi yeniden değerlendirmesi konusunda güven getirdiğine değinen Ata Yatırım Araştırmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; “Seçimlerin ardından rasyonel ekonomi politikalarının benimsenmesi, Türkiye'nin oyun planına sadık kalması halinde sürdürülemez makro dengesizlikleri istikrara kavuşturmasına dair güveni artırdı. Yıllar içinde ilk olumlu hamle olarak, CDS seviyelerinde düşüş gerçekleşti ve 3 derecelendirme kuruluşu tarafından kredi notu görünümü nötr seviyesine yükseltildi. Yeni eylem planındaki hedeflerin gerçekleşmesi halinde hem yerli hem de yabancı yatırımcıların Türk Lirası’na olan güvenini kademeli olarak yeniden geri getireceğine inanıyoruz. Tüm ekonomik göstergeler, artan faiz oranları ortamına rağmen yurt içi tüketimin 2023'te dirençli kaldığını gösteriyor. Türkiye'nin GSYH'sinin 2023'te yüzde 3.8 büyüyeceğini, 2024'te ise yüzde 2.9'a yavaşlayacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

        Hikâyesi ve güçlü bilançosu olan şirketleri tercih ettiklerini belirten Cemal Demirtaş; “Önümüzdeki 12 aylık dönemde Türk hisse senetleri için ana temamız, enflasyonist ortamda güçlü ihracat potansiyelinin yanı sıra iç pazarda güçlü konuma sahip şirketler olacaktır. Ayrıca Türk hisse senetleri evreninde belirli hikâyeleri ve rekabet avantajları olan şirketlere yöneliyoruz. Daha çok bilançosu güçlü, nakit akışı olan ve küresel yavaşlamaya karşı dirençli şirketlere odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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